12,4 млрд тенге выделено на льготное кредитование для МСБ Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В этом году в Костанайской области на предоставление льготного кредитования в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства выделено 12,4 млрд тенге. Об этом сообщил аким региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, малый и средний бизнес является основным поставщиком товаров потребительского рынка, обеспечивающим занятость населения и создающим необходимый уровень конкуренции. В области количество действующих субъектов составляет 64,6 тысяч единиц, в них занята треть экономически активного населения области.

«Выпуск продукции субъектами составил 2,1 трлн тенге. Доля МСБ в валовом региональном продукте (ВРП) – 33%. Субъектами МСБ выплачено налогов на сумму около 121 млрд тенге. На предоставление льготного кредитования в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства в текущем году выделено 12,4 млрд тенге», - сказал Кумар Аксакалов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.