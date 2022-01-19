12 255 казахстанцев полностью вакцинировались против КВИ за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

18 января 2022 года в Казахстане 1 - м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 082 930 человек (+10 886), 2 - м компонентом провакцинировано 8 643 043 человек (+12 255).