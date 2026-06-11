11 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1991 году был образован Государственный комитет Республики Казахстан по поддержке новых экономических структур и ограничению монополистической деятельности (Антимонопольный комитет). Указом Президента РК от 11 января 1993 года госкомитет преобразован в Государственный комитет РК по антимонопольной политике.

В 2002 году Целинный район Северо-Казахстанской области был переименован в район имени Габита Мусрепова, а районный центр преобразован в село и переименован в Новоишимское.

Габит Махмутович Мусрепов (1902-1985) — народный писатель, критик, литературовед, историк, переводчик, один из основоположников литературы и драматургии Казахстана. Его книги пронизаны чувством любви к Родине, произведения отличаются умением ярко и точно донести мысль, раскрыть характер персонажей, показать их чувства.

В 2010 году, подводя итоги состоявшегося Ташкентского саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Узбекистан передал полномочия председателя организации Казахстану. Практические шаги Казахстана на посту председателя ШОС направлены на обеспечение преемственности общих усилий по углублению многопрофильного сотрудничества.

В 2012 году национальным оператором телерадиовещания Республики Казахстан было определено АО «Казтелерадио», обеспечивающее население приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

В 2014 году состоялось вручение флага Международного бюро выставок (МБВ) Казахстану и официальное признание ЭКСПO-2017 в рамках 155-й сессии Генеральной ассамблеи МБВ. После этого началась полномасштабная работа по привлечению зарубежных участников на выставку и имиджевому продвижению ЭКСПО-2017 на международной арене.

В 2014 году в северном полушарии неба в зодиакальном созвездии Льва появилась звезда «Астана жұлдызы», посвященная деятелям казахстанской эстрады. Звезду 14-й величины (можно рассмотреть в телескоп), имеющую следующие координаты: склонение 09 24 44.34 и восхождение 20 06 15.2, зарегистрировали в Международном звездном каталоге «Космос-Земля».

В 2014 году Карагандинский областной центр травматологии и ортопедии имени Х. Макажанова был награжден премией Европейского общества исследований качества (ESQR). Церемония награждения проходила в Брюсселе (Бельгия).

В клинике ежегодно проходят лечение более 6 тыс. пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. С 2009 года здесь производят эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.

В 2016 году в Москве состоялась презентация деятельности Казахского информационно-культурного центра «Мурагер». Главная задача центра — это популяризация казахской культуры и литературы, помощь в освоении казахского языка желающими, независимо от национальности, содействие в приобщении к различным видам казахского искусства.

В 2017 году в столице Турецкой Республики — Анкаре — торжественно открыли улицу Жамбыла Жабаева. Имя великого акына Жамбыла Жабаева было присвоено одной из улиц в районе Кечиорен (Keçiören) Анкары, возле парка, носящего имя знаменитого казахского акына Суюнбая Аронулы.

В 2017 году в Минске на чемпионате Европы среди мужчин 13-летняя уроженка Тараза Бибисара Асаубаева выполнила норму международного мужского мастера и автоматически стала мужским мастером Международной шахматной федерации (фр. Fеdеration Internationale des Еchecs — FIDE, рус. ФИДЕ).

В 2018 году впервые в Вооруженных силах Республики Казахстан начался отбор призывников для прохождения ими срочной воинской службы в военно-научном взводе. Основным критерием для отбора является наличие образования в сфере информационных технологий, точных наук и робототехники. Основными задачами военно-научного взвода являются участие в научной работе по направлениям инженерно-технологического профиля, робототехники, IT-технологий, кибербезопасности, получение научных результатов при решении прикладных задач, проведение перспективных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ по направлениям тематики видов и родов войск.

В 2020 году в Казахстане на базе национального управляющего холдинга «Байтерек» был создан Единый оператор жилищного строительства, который будет заниматься финансированием строительства доступного жилья, предоставлением арендного жилья, а также обеспечивать сохранность средств дольщиков.

В 2021 году в Национальном музее г. Астана состоялось торжественное открытие выставки на тему «Добро пожаловать в Великую степь — с Альфредом Бремом в Казахстане 1876/2021».

Посредством данной выставки Альфред Брем впервые представлен международной публике через его поездку в Западную Сибирь, где освещена важная глава германо-казахстанской истории.

Посетители на выставке могли проследить жизнь и быт казахского народа в XIX веке через экспонаты Брема, а через современные фотографии Фолькера Крейдлера и журналиста в сфере культуры Ины Хильдебранд, сделанные в рамках трехнедельной поездки в Алматинскую, Восточно-Казахстанскую и Павлодарскую области, можно было увидеть современную жизнь казахов.

В 2023 году казахстанец Евгений Федоров первым добрался до финиша в гонке на 46 километров на чемпионате Азии, который проходил в Районге (Таиланд) и стал чемпионом Азии-2023 по велоспорту. Он преодолел дистанцию за 53 минуты 28.4 секунды, опередив серебряного призера из Тайбэя Серхио Ту примерно на 2 минуты. Бронзовая медаль досталась монгольскому Саинбаяру Джамбальжамтсу. Евгений Федоров выступал на чемпионате мира в Австралии в возрастной категории до 23 лет, где стал победителем.

В 2024 году Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан заключили соглашение о сотрудничестве по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1. Соглашение о строительстве ГЭС-1 на реке Нарын было подписано на международном инвестиционном энергетическом форуме в Вене. Ожидается, что мощность станции составит 1 860 мегаватт со среднегодовой выработкой 5,6 млрд киловатт-час электроэнергии. Полезный объем водохранилища 2,870 млн м³. Предварительная цена строительства составляет более $4 млрд.

В 2025 году представительница команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова стала первым номером в весовой категории до 72 кг в рейтинге UWW. В ноябре 2024 года Жамиля Бакбергенова занимала второе место в обновленном рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW) в весовой категории до 72 килограммов у женщин.