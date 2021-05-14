1196 человек лечатся от коронавируса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области дома и в инфекционных стационарах от коронавируса лечатся 1196 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 75 инфицированных коронавирусом. В городе Атырау подтверждено 50 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга был выявлен один заболевший на месторождении Тенгиз. Новые носители коронавирусной инфекции выявлены в районах области. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 17 жителей Жылыойского района, 4 жителей Макатского, по одному случаю заболевания в Махамбетском, Исатайском, Курмангазинском районах. Заболевание у 43 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 32 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 116 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 645 человек, в модульной больнице - 154, во второй областной больнице – 115 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 47, в районных инфекционных стационарах - 140. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 95.

Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «желтой» зоне.