1193 семьям в Костанайской области прекратили выплату АСП

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ ­- В Костанайской области проверкой на предмет правомерности получения адресной социальной помощи (АСП) были охвачены 2439 семей, из которых 116 семьям приостановлена, еще 1193 семьям прекращена выплата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Максим Устинов рассказал о фактах обмана соцработников жителями региона при назначении АСП. Наиболее распространенным нарушением оказалось сокрытие реальных доходов.

«Так, многодетная семья из Сарыкольского района в мае обратилась в районный центр занятости за назначением АСП. Семье была назначена ежемесячная обусловленная денежная помощь в размере – 88 тысяч 480 тенге, на общую сумму 1 млн 13 тысяч 760 тенге. Во время обращения за соцпомощью глава семьи указал, что зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и предоставил налоговую декларацию с нулевым доходом. В августе при повторном обследовании жилищно-бытовых условий мы выявили, что эта семья в частной собственности имеет двухэтажный коттедж, продуктовый магазин «Береке», автомобиль марки Volkswagen и сельхозтехнику. В результате проведения перерасчета семье с 1 августа было отказано в получении АСП», – проинформировал Максим Устинов.

По его словам, местными исполнительными органами принимаются меры по возвращению неправомерно назначенной АСП.

По состоянию на 30 сентября 49 тысяч 89 жителей, или 11 тысяч 238 семей из Костанайской области, получили адресную соцпомощь.

Напомним, в результате мониторинга правильности назначения и выплаты АСП выявлено, что более 73 тысяч получателей адресной соцпомощи предоставили недостоверные сведения о доходах.

В этой связи министерством совместно с акиматами проводится работа персонально по каждому выявленному факту, недопущению нарушений и пересмотру неправомерно назначенных выплат в нарушение Закона РК «О государственной адресной социальной помощи». Работа в данном направлении продолжается.