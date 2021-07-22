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1190 казахстанцев с КВИ - в тяжелом состоянии

22 Июля 2021 08:27
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1190 казахстанцев с КВИ - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 22 июля лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 67 475 человек (65 808 КВИ+ и 1 667 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Из них в стационарах находятся 20 526 пациентов, на амбулаторном уровне – 46 949 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 190 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 272 пациента, на аппарате ИВЛ – 168 пациентов.




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