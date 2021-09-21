119 жителей СКО претендуют на отбор в Президентский молодежный кадровый резерв

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя департамента по делам государственной службы по Северо-Казахстанской области Жанат Жумабаев на брифинге рассказал, как проходит отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прием документов начался 1 сентября и продлится до конца месяца. От североказахстанцев поступило 119 заявок для участия. Наибольшее количество участников из Акжарского, Уалихановского и Кызылжарского районов.

«В отборе могут участвовать представители разных сфер деятельности: квазигоссектора, частного и государственного. К участию в конкурсе допускаются граждане РК не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее пяти лет. Подробная информация по отбору в Президентский резерв размещена на сайте pkrezerv.gov.kz. Для завершения регистрации на портале необходимо загрузить сертификат, подтверждающий уровень владения госязыком, есть возможность пройти тестирование «Казтест» либо Qazresmitest», - рассказал Ж. Жумабаев.

Процесс проверки QRT-тестирования может занимать до двух рабочих дней в зависимости от нагрузки экспертов. Как только работа в порядке очереди будет проверена экспертом, кандидат сможет получить сертификат в личном кабинете.

«У кандидатов часто возникает вопрос, почему аннулируется работа. Это происходит, если нарушены пункты пользовательского соглашения. В частности, было зарегистрировано при прохождении тестирования привлечение третьего лица либо изображение и звук были некачественными. Важно сдавать тестирование только при стабильном Интернете со скоростью не менее 5 мб/сек. Повторная пересдача не предоставляется. После аннулирования можно пересдать тест. Повторная попытка сдачи является платной», - проинформировал Ж. Жумабаев.