119 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации - Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 85% пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в стационарах, в удовлетворительном состоянии, при этом 119 больных находятся в реанимации. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В стационарах находится 5 795 пациентов, 85% из них находятся в удовлетворительном состоянии. 12,8% - средней степени тяжести. В отделениях реанимации находится 119 пациентов», - заявила Лязат Актаева в ходе рубрики «Минздрав сообщает» на странице в Facebook ведомства.
По данным вице-министра, выписано с выздоровлением 9 388 больных. За сутки выписаны 200 пациентов.
«Рост заболеваемости за прошедшую неделю отмечен в Актюбинской - в 3,6 раза, Карагандинской - в 2,8 раза, Атырауской - в 2,5 раза, Алматы, Северо-Казахстанской области - 2,4 раза, в два раза в Шымкетне и Акмолинской области. В других регионах - менее в 2 раза», - сообщила Л. Актаева.
Она также сообщила, что за сутки в стране было проведено 23 647 тестов.
Ранее Лязат Актаева сообщила, что количество вызовов скорой помощи увеличилось в Казахстане.
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