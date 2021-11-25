119 человек заболели коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -119 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении общественного здоровья, на 24 ноября зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 115 случаев с симптомами и 4 без симптомов.

«Выписано 45, поступило 48 человек. В инфекционных стационарах (1 434 койки) находится 451 человек (21 ребенок). В отделении реанимации и интенсивной терапии - 48. На ИВЛ- 8, на неинвазивной ИВЛ-30, High flow занято 8 аппаратов.

На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 943 пациента, с симптомами- 904, с легкой и средней степенью, без симптомов- 39»,- сообщили в управлении.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом1 814 человек,оба компонента получили 1 637 человек.

Всего за весь период с 01.02.2021 по 24.11.2021 г. вакцинировано первым компонентом 1 027 562 человека, вторым компонентом 963 837 человек.

Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 121 990 человек.

Провакцинированы препаратом компании Pfizer (Comirnaty) 9 330 человек, в том числе беременные - 589, кормящие - 2 176 и подростки - 6 565.

В городе функционируют 132 пункта вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 201 прививочная бригада из 756 человек».