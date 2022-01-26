11862 человека заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 11862 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 2352,

город Алматы - 2126,

город Шымкент - 157,

Акмолинская область - 976,

Актюбинская область - 467,

Алматинская область - 265,

Атырауская область - 477,

Восточно-Казахстанская область - 354,

Жамбылская область - 194,

Западно-Казахстанская область - 420,

Карагандинская область - 2058,

Костанайская область - 348,

Кызылординская область - 134,

Мангистауская область - 173,

Павлодарская область - 910,

Северо-Казахстанская область - 318,

Туркестанская область - 133.

Всего в стране выявлено 1 178 559 заболевших.