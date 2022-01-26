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11862 человека заболели коронавирусом в Казахстане
26 Января 2022 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 11862 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2352,
город Алматы - 2126,
город Шымкент - 157,
Акмолинская область - 976,
Актюбинская область - 467,
Алматинская область - 265,
Атырауская область - 477,
Восточно-Казахстанская область - 354,
Жамбылская область - 194,
Западно-Казахстанская область - 420,
Карагандинская область - 2058,
Костанайская область - 348,
Кызылординская область - 134,
Мангистауская область - 173,
Павлодарская область - 910,
Северо-Казахстанская область - 318,
Туркестанская область - 133.
Всего в стране выявлено 1 178 559 заболевших.
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