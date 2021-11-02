08:01, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6
1181 заболевший коронавирусом выявлен в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1181 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 145
город Алматы - 145
город Шымкент - 19
Акмолинская область - 118
Актюбинская область - 10
Алматинская область - 89
Атырауская область - 19
Восточно-Казахстанская область - 64
Жамбылская область - 13
Западно-Казахстанская область - 9
Карагандинская область - 131
Костанайская область - 79
Кызылординская область - 15
Мангистауская область - 4
Павлодарская область - 168
Северо-Казахстанская область - 137
Туркестанская область - 16
Всего в стране выявлены 941793 заболевших.