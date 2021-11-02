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    08:01, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    1181 заболевший коронавирусом выявлен в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1181 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 145

    город Алматы - 145

    город Шымкент - 19

    Акмолинская область - 118

    Актюбинская область - 10

    Алматинская область - 89

    Атырауская область - 19

    Восточно-Казахстанская область - 64

    Жамбылская область - 13

    Западно-Казахстанская область - 9

    Карагандинская область - 131

    Костанайская область - 79

    Кызылординская область - 15

    Мангистауская область - 4

    Павлодарская область - 168

    Северо-Казахстанская область - 137

    Туркестанская область - 16

    Всего в стране выявлены 941793 заболевших.

    Теги:
    Здравоохранение Главная
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