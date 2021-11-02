1181 заболевший коронавирусом выявлен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1181 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 145

город Алматы - 145

город Шымкент - 19

Акмолинская область - 118

Актюбинская область - 10

Алматинская область - 89

Атырауская область - 19

Восточно-Казахстанская область - 64

Жамбылская область - 13

Западно-Казахстанская область - 9

Карагандинская область - 131

Костанайская область - 79

Кызылординская область - 15

Мангистауская область - 4

Павлодарская область - 168

Северо-Казахстанская область - 137

Туркестанская область - 16

Всего в стране выявлены 941793 заболевших.