1181 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 181 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 391

город Алматы - 292

город Шымкент - 11

Акмолинская область - 41

Актюбинская область - 0

Алматинская область - 54

Атырауская область - 21

Восточно-Казахстанская область - 66

Жамбылская область - 0

Западно-Казахстанская область - 44

Карагандинская область - 134

Костанайская область - 4

Кызылординская область - 14

Мангистауская область - 25

Павлодарская область - 47

Северо-Казахстанская область - 19

Туркестанская область - 18

Итого выздоровевших в Казахстане - 392777.