РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:16, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    1181 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 181 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 391

    город Алматы - 292

    город Шымкент - 11

    Акмолинская область - 41

    Актюбинская область - 0

    Алматинская область - 54

    Атырауская область - 21

    Восточно-Казахстанская область - 66

    Жамбылская область - 0

    Западно-Казахстанская область - 44

    Карагандинская область - 134

    Костанайская область - 4

    Кызылординская область - 14

    Мангистауская область - 25

    Павлодарская область - 47

    Северо-Казахстанская область - 19

    Туркестанская область - 18

    Итого выздоровевших в Казахстане - 392777.


    Теги:
    Здравоохранение Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:34
    Экспорт товаров из Казахстана в Китай сокращается
    Сегодня, 09:26
    Инвесторы получат поддержку от прокуратуры ВКО
    Сегодня, 09:20
    Гребцы Кирилл Тубаев и Тимофей Емельянов завоевали бронзовые медали Азиатских игр
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!