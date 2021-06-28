08:16, 28 Июнь 2021 | GMT +6
1181 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 181 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 391
город Алматы - 292
город Шымкент - 11
Акмолинская область - 41
Актюбинская область - 0
Алматинская область - 54
Атырауская область - 21
Восточно-Казахстанская область - 66
Жамбылская область - 0
Западно-Казахстанская область - 44
Карагандинская область - 134
Костанайская область - 4
Кызылординская область - 14
Мангистауская область - 25
Павлодарская область - 47
Северо-Казахстанская область - 19
Туркестанская область - 18
Итого выздоровевших в Казахстане - 392777.