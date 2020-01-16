118 вагонов приобретет АО «Пассажирские перевозки»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» приобретет 118 новых вагонов. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Асылхан Калдыкозов, отвечая на вопросы журналистов после брифинга в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В подвижном парке имеется 2 200 вагонов, из них 85 будут отремонтированы. Кроме того, мы собираемся приобретать новые вагоны, если быть точнее 118 вагонов. Это современные вагоны, которые дополнительно мы будем приобретать», - сказал Асылхан Калдыкозов.
Он также коснулся вопроса потребности в вагонах на сегодня.
«Ежегодно у нас более 100 вагонов убывает, чтобы их возмещать, надо приобретать новые, применяется также практика модернизации вагонов», - пояснил Асылхан Калдыкозов.
Ранее он сообщил, что модернизация одного вагона обходится в сумму свыше 100 млн тенге, а покупка новых вагонов - в сумму свыше 400 млн тенге за вагон.
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