118 вагонов приобретет АО «Пассажирские перевозки»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» приобретет 118 новых вагонов. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Асылхан Калдыкозов, отвечая на вопросы журналистов после брифинга в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В подвижном парке имеется 2 200 вагонов, из них 85 будут отремонтированы. Кроме того, мы собираемся приобретать новые вагоны, если быть точнее 118 вагонов. Это современные вагоны, которые дополнительно мы будем приобретать», - сказал Асылхан Калдыкозов.

Он также коснулся вопроса потребности в вагонах на сегодня.

«Ежегодно у нас более 100 вагонов убывает, чтобы их возмещать, надо приобретать новые, применяется также практика модернизации вагонов», - пояснил Асылхан Калдыкозов.

Ранее он сообщил, что модернизация одного вагона обходится в сумму свыше 100 млн тенге, а покупка новых вагонов - в сумму свыше 400 млн тенге за вагон.