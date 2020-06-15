118 млн тенге бюджетных средств похитили двое предпринимателей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предприниматели города Нур-Султана осуждены за хищение бюджетных средств на сумму 118 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет финансового мониторинга РК.

«Комитетом финансового мониторинга МФ РК в городе Нур-Султане завершено расследование уголовного дела в отношении двоих предпринимателей по факту хищения бюджетных денежных средств АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry». Подсудимые использовали свои подконтрольные предприятия, оформив их на подставных лиц, деятельностью которых фактически руководили сами. Хищение производили путём предоставления не соответствующих действительности затрат на совершенствование технологических процессов по техническому обслуживанию оборудования для получения незаконного их возмещения на сумму 118 млн. тенге. Указанная финансовая помощь от государства, была предназначена в первую очередь для поддержки МСБ, а также для возмещения затрат и как следствие снижения себестоимости товаров, работ и услуг», - проинформировали в пресс-службе комитета.

Приговором суда Есильского района Нур-Султана предприниматели признаны виновными по ст.190 ч.4 (мошенничество) УК РК, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с получением бюджетных средств сроком на 5 лет.

Суд также постановил взыскать в солидарном порядке с предпринимателей в пользу АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» в счет возмещения имущественного вреда 118 млн. тенге и государственную пошлину в доход государства с каждого осужденного по 1 770 000 тенге.