118 лет назад родился Эммануил Романенко – выдающийся казахстанский мастер музыкальных инструментов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 25 мая, исполняется 118 лет со дня рождения Романенко Эммануила Иосифовича – выдающегося казахстанского мастера музыкальных инструментов своего времени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эммануил Романенко родился 25 мая в 1903 году. Он является потомственным Тульским мастером музыкальных инструментов.

В начале 1930х годов по приглашению Ахмета Жубанова вместе со своим братом Борисом он приехал в Казахстан, где остался работать и жить. В особенности стоит отметить его заслугу для развития казахского народного искусства. Эммануил Романенко - создатель казахской домбры современного стандарта, именно той, которая сейчас делается многими мастерами и известна далеко за пределами страны.

Его имя известно, как самый главный и выдающийся казахстанский мастер музыкальных инструментов своего времени, как великий идеолог и конструктор, величайший мастер на все времена.

В 1932 году в сотрудничестве с Ахметом Жубановым разработал и создал первые образцы оркестровых инструментов – домбры и кобыза (по типу оркестра русских народных инструментов В. В. Андреева). После 1933 года возникла первая музыкально-экспериментальная мастерская, где он работал со своим братом Борисом, а также с Кумаром Касымовым – уникальным и талантливым мастером-самородком из Павлодара, там же трудился композитор Евгений Брусиловский, тоже приглашенный Ахметом Жубановым из Ленинграда. Именно в этой мастерской были изготовлены образцы казахских музыкальных инструментов.

В 1942 году Эммануил Романенко перешел в мастерскую Казахской филармонии. Здесь для оркестра казахских народных инструментов разработал и изготовил разновидности домбры и кобыза: пикколо, прима, альт, тенор и многие другие. С 1952 года и до конца жизни работал в музыкально-экспериментальной мастерской Алматинской консерватории.

Эммануил Романенко вложил огромный вклад в усовершенствование домбры и кобыза. Скончался в 1970 году. Похоронен в Алматы.

Фото: yvision.kz