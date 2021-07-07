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    22:13, 06 Июль 2021 | GMT +6

    1176 инфицированных коронавирусом лечатся в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается рост вновь выявленных инфицированных коронавирусом. В настоящее время в стационарах и на дому лечатся 1176 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, за последние сутки в регионе было выявлено 154 зараженных COVID-19. Из них у 92 пациентов ярко выраженная симптоматика, у 62 человек симптомы заболевания отсутствуют.

    На сегодня 142 пациента проходят лечение в областной больнице №2, 192 пациента - в модульной инфекционной больнице, 50 человек - во фтизиопульмонологическом центре, 52 пациента лечатся в инфекционном стационаре ТШО, 132 пациента лежат в районных инфекционных стационарах. 608 человек находятся на амбулаторном лечении на дому.

    Как ранее сообщалось, сегодня в Атырау в кардиоцентре развернули инфекционный стационар.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Общество Статистика
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