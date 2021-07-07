1176 инфицированных коронавирусом лечатся в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается рост вновь выявленных инфицированных коронавирусом. В настоящее время в стационарах и на дому лечатся 1176 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, за последние сутки в регионе было выявлено 154 зараженных COVID-19. Из них у 92 пациентов ярко выраженная симптоматика, у 62 человек симптомы заболевания отсутствуют.