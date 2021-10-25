08:16, 25 Октябрь 2021 | GMT +6
1176 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 26,
город Алматы - 258,
город Шымкент - 32,
Акмолинская область - 132,
Актюбинская область - 27,
Алматинская область - 60,
Атырауская область - 25,
Восточно-Казахстанская область - 187,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 25,
Карагандинская область - 151,
Кызылординская область - 37,
Мангистауская область - 25,
Павлодарская область - 69,
Северо-Казахстанская область - 103,
Туркестанская область - 10.
Итого выздоровевших в Казахстане - 872979.