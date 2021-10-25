1176 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 26,

город Алматы - 258,

город Шымкент - 32,

Акмолинская область - 132,

Актюбинская область - 27,

Алматинская область - 60,

Атырауская область - 25,

Восточно-Казахстанская область - 187,

Жамбылская область - 9,

Западно-Казахстанская область - 25,

Карагандинская область - 151,

Кызылординская область - 37,

Мангистауская область - 25,

Павлодарская область - 69,

Северо-Казахстанская область - 103,

Туркестанская область - 10.

Итого выздоровевших в Казахстане - 872979.