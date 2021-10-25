РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:16, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    1176 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 26,

    город Алматы - 258,

    город Шымкент - 32,

    Акмолинская область - 132,

    Актюбинская область - 27,

    Алматинская область - 60,

    Атырауская область - 25,

    Восточно-Казахстанская область - 187,

    Жамбылская область - 9,

    Западно-Казахстанская область - 25,

    Карагандинская область - 151,

    Кызылординская область - 37,

    Мангистауская область - 25,

    Павлодарская область - 69,

    Северо-Казахстанская область - 103,

    Туркестанская область - 10.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 872979.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!