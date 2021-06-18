1174 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1174 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 372,

город Алматы - 105,

город Шымкент - 37,

Акмолинская область - 38,

Актюбинская область - 34,

Алматинская область - 37,

Атырауская область - 62,

Восточно-Казахстанская область - 90,

Жамбылская область - 18,

Западно-Казахстанская область - 71,

Карагандинская область - 152,

Костанайская область - 32,

Кызылординская область - 20,

Мангистауская область - 30,

Павлодарская область - 44,

Северо-Казахстанская область - 16,

Туркестанская область - 16.

Всего в стране выявлено 406383 заболевших.