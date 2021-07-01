117 млрд тенге инвестиций привлечено в экономику Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов рассказал о проводимой работе по привлечению инвестиций в регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается инвестиций в основной капитал, то за отчетный период в экономику региона привлечено 117 млрд тенге инвестиций с ростом на 8,8%. В текущем году мы намерены не только удержать, но и увеличить этот темп. Поэтому продолжаем реализацию инвестиционных проектов», - сказал Архимед Мухамбетов на брифинге в СЦК.

Он отдельно остановился на этих проектах.

«С декабря 2020 года в рамках совместного проекта с компанией «КАМАЗ» начато строительство чугунолитейного завода, мощностью производства 40 тысяч тонн отливок в год. Общий объем инвестиций 78,2 млрд тенге, будет создано 300 постоянных рабочих мест. Также строится завод по производству редукторов главных передач грузовых автомобилей «КАМАЗ», стоимость проекта 82,5 млрд тенге, будет создано 360 рабочих мест», - отметил аким.

Он подчеркнул, что проекты являются экспортоориентированными, большая часть выпускаемой продукции будет направляться на заводы «КАМАЗ».

«Мы также понимаем всю важность подготовки кадров для планируемых проектов. В этих целях, на базе Костанайского автомобильного колледжа открыты 5 специальностей для отрасли машиностроения, где уже обучаются 125 студентов. При этом колледж получает значительную поддержку – проведен ремонт учебного корпуса, оснащены лаборатории, в том числе путем приобретения оборудования через программу «Жас маман», а также, в начале июня завершено строительство общежития на 500 мест», - заключил А. Мухамбетов.

Ранее сообщалось о том, что более 700 км автодорог привели в порядок в Костанайской области.