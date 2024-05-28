1165 жителей Кульсары получили компенсацию на восстановление жилья

В Кульсары в ходе подомового обхода мобильными группами были выданы результаты оценки и технического обследования 2583 домов, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб Атырауской области.

На сегодня день договор на получение компенсаций подписали 1594 жителей Кульсары, из них выплаты получили 1165 человек, среди них 722 жителя получили выплаты на покупку жилья и 443 на ремонтно-восстановительные работы.

Как рассказал житель города Кульсары Сегиз Бердикулов, к нему приехали члены мобильной группы и вручили оценочный лист. Сумма, указанная в нем после заключения экспертов, полностью его удовлетворяет.

- После получения результатов оценки экспертов моего имущества я намерен заключить соглашение с акиматом Жылыойского районе о выплате мне денежной компенсации, - рассказал Сегиз Берликулов.

По словам жителя поселка Вахтовый Кожантая Дауитова, сегодня он получил результаты работы оценочной комиссии. Сумма ущерба подтопленного имущества, указанная в оценочном листе, его полностью устраивает.

- Благодарю специалистов, что произвели справедливую оценку моего имущества. Думаю, что на эти средства смогу полностью восстановить свое жилье, - сказал Кожантай Дауитов.

Сегодня начат пересмотр результатов технического обследования. Пересмотр результатов будет осуществляться техническими специалистами на основе ранее поданных заявлений жителей с учетом их замечаний.