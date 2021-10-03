1164 новых случая коронавируса в Грузии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Грузии за минувшие сутки выявлено 1164 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 2292 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный портал «Новости Грузия».

Данные предоставил Национальный центр по контролю заболеваний. За последние 24 часа от коронавируса выздоровели 2292 человека, от последствий инфекции умерли 33 пациента.

За сутки было проведено 22 107 тестов на коронавирус.

Показатели положительных ответов на тесты: за минувшие сутки — 5,27%, за последние 14 дней — 5,42%, за последние семь дней — 4,92%.

С начала пандемии в Грузии выявлено 617 753 случая заражения коронавирусом, из них 589 791 человек выздоровели и 9038 умерли.

Из 1164 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране: 383 случая выявлено в Тбилиси.

На данном этапе в Грузии 18 898 активных случаев заражения, из которых 4 102 человека проходят лечение в больницах.

Тяжело больны 983 человека. На искусственном дыхании находятся 248 человек.

675 человек размещены в клинических гостиницах в Тбилиси и в Аджарии.

14 121 человек лечатся от вируса на дому.

31 человек помещен в карантинные зоны – все они в Тбилиси.

Всего с 6 октября 2020 года по 2 октября 2021 года с госграницы в карантинные зоны было переведено 25 197 человек.