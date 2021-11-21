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1164 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
21 Ноября 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1164 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 212,
город Алматы - 188,
город Шымкент - 46,
Акмолинская область - 83,
Алматинская область - 35,
Атырауская область - 11,
Восточно-Казахстанская область - 164,
Жамбылская область - 17,
Западно-Казахстанская область - 3,
Карагандинская область - 144,
Костанайская область - 17,
Кызылординская область - 20,
Мангистауская область - 8,
Павлодарская область - 192,
Северо-Казахстанская область - 18,
Туркестанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 925046.
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