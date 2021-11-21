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1164 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

21 Ноября 2021 08:15
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1164 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1164 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 212,

город Алматы - 188,

город Шымкент - 46,

Акмолинская область - 83,

Алматинская область - 35,

Атырауская область - 11,

Восточно-Казахстанская область - 164,

Жамбылская область - 17,

Западно-Казахстанская область - 3,

Карагандинская область - 144,

Костанайская область - 17,

Кызылординская область - 20,

Мангистауская область - 8,

Павлодарская область - 192,

Северо-Казахстанская область - 18,

Туркестанская область - 6.

Итого выздоровевших в Казахстане - 925046.



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