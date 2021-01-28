08:15, 28 Январь 2021 | GMT +6
1163 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 189,
город Алматы - 169,
Актюбинская область - 9,
Алматинская область - 109,
Атырауская область - 82,
Восточно-Казахстанская область - 21,
Жамбылская область - 17,
Западно-Казахстанская область - 38,
Карагандинская область - 59,
Костанайская область - 152,
Кызылординская область - 5,
Павлодарская область - 237,
Северо-Казахстанская область - 76.
Итого выздоровевших в Казахстане - 164319.