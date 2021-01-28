1163 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 189,

город Алматы - 169,

Актюбинская область - 9,

Алматинская область - 109,

Атырауская область - 82,

Восточно-Казахстанская область - 21,

Жамбылская область - 17,

Западно-Казахстанская область - 38,

Карагандинская область - 59,

Костанайская область - 152,

Кызылординская область - 5,

Павлодарская область - 237,

Северо-Казахстанская область - 76.

Итого выздоровевших в Казахстане - 164319.



