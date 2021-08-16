1160 дорожных знаков установили вблизи детских образовательных учреждений - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вблизи детских образовательных учреждений заменено и установлено вновь 1160 дорожных знаков, обустроено 911 пешеходных переходов, построено более 8 тысяч метров тротуаров. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 12 по 14 мая текущего года на территории республики прошло широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». По итогам оперативно-профилактического мероприятия пресечено свыше 16 тысяч нарушений Правил дорожного движения, которые зачастую становятся причинами ДТП с участим несовершеннолетних. В ходе мероприятия совместно с представителями дорожных и коммунальных служб проведено 4073 обследования территории, прилегающей к общеобразовательным учреждениям на предмет обустройства пешеходных переходов необходимыми дорожными знаками, дорожной разметкой, пешеходными ограждениями и другими техническими средствами регулирования дорожного движения», - отметил заместитель председателя Комитета административной полиции.

По результатам обследований выдано 1704 предписания уполномоченным организациям на устранение выявленных недостатков. В настоящее время вблизи 3612 школ имеются обустроенные пешеходные переходы, на проезжей части у 2473 школ установлены искусственные неровности промышленного изготовления, у 2229 - пешеходные ограждения лабиринтного типа.

При этом вблизи детских образовательных учреждений заменено и установлено вновь 1160 дорожных знаков, обустроено 911 пешеходных переходов, построено более 8 тысяч метров тротуаров, обустроено 16 тыс. метров искусственного освещения. Эта работа была продолжена в рамках месячника «Безопасная дорога», которая прошла с 17 июня по 16 июля текущего года.

В результате таких мероприятий за прошедший период текущего года среди учащихся общеобразовательных учреждений распространено более 9 тысяч световозвращающих приспособлений.

По словам Жандоса Мураталиева, оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание - дети!» планируется провести повторно в преддверии начала учебного года в период с 23 августа по 10 сентября текущего года.

Данное мероприятие пройдет в 2 этапа: подготовительный и основной этап. В рамках подготовительного этапа запланировано проведение обследований эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах прилегающей к территории образовательных учреждений, профилактических занятий, лекций на тему безопасности дорожного движения с родителями и учителями.

Основной этап будет проведен непосредственно с детьми. Запланировано проведение всевозможных мероприятий, таких как «Посвящение первоклассников в пешеходы», «Мы – за безопасность на дорогах», и еще много всевозможных акций.

Непосредственно с 1 сентября будет увеличена плотность нарядов комплексных сил полиции в местах, прилегающих к учебным заведениям.

«Следует отметить, что дорожная инфраструктура вблизи учебных заведений подвергается проверке на постоянной основе, а не только в период проведения ОПМ. Также большое внимание уделяется транспортным средствам, предназначенным для перевозки детей и подростков. В текущем году, нашими сотрудниками было проверено около 2-х тысяч таких транспортных средств, принадлежащих учебным заведениям. По итогам проверки выдано свыше 100 предписаний об устранении выявленных недостатков», - добавил Ж. Мураталиев.