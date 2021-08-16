+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

1160 дорожных знаков установили вблизи детских образовательных учреждений - МВД РК

16 Августа 2021 12:08
Поделиться:
1160 дорожных знаков установили вблизи детских образовательных учреждений - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вблизи детских образовательных учреждений заменено и установлено вновь 1160 дорожных знаков, обустроено 911 пешеходных переходов, построено более 8 тысяч метров тротуаров. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Школа анимации для особенных детей подготовила 30 первых выпускников - МИОР РК
Более тысячи викторин организовали для казахстанских школьников на знание ПДД Свыше 2300 преступлений раскрыто полицейскими в течение суток Основные причины ДТП с участием несовершеннолетних назвали в МВД РК

«В период с 12 по 14 мая текущего года на территории республики прошло широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». По итогам оперативно-профилактического мероприятия пресечено свыше 16 тысяч нарушений Правил дорожного движения, которые зачастую становятся причинами ДТП с участим несовершеннолетних. В ходе мероприятия совместно с представителями дорожных и коммунальных служб проведено 4073 обследования территории, прилегающей к общеобразовательным учреждениям на предмет обустройства пешеходных переходов необходимыми дорожными знаками, дорожной разметкой, пешеходными ограждениями и другими техническими средствами регулирования дорожного движения», - отметил заместитель председателя Комитета административной полиции.

По результатам обследований выдано 1704 предписания уполномоченным организациям на устранение выявленных недостатков. В настоящее время вблизи 3612 школ имеются обустроенные пешеходные переходы, на проезжей части у 2473 школ установлены искусственные неровности промышленного изготовления, у 2229 - пешеходные ограждения лабиринтного типа.

При этом вблизи детских образовательных учреждений заменено и установлено вновь 1160 дорожных знаков, обустроено 911 пешеходных переходов, построено более 8 тысяч метров тротуаров, обустроено 16 тыс. метров искусственного освещения. Эта работа была продолжена в рамках месячника «Безопасная дорога», которая прошла с 17 июня по 16 июля текущего года.

В результате таких мероприятий за прошедший период текущего года среди учащихся общеобразовательных учреждений распространено более 9 тысяч световозвращающих приспособлений.

По словам Жандоса Мураталиева, оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание - дети!» планируется провести повторно в преддверии начала учебного года в период с 23 августа по 10 сентября текущего года.

Данное мероприятие пройдет в 2 этапа: подготовительный и основной этап. В рамках подготовительного этапа запланировано проведение обследований эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах прилегающей к территории образовательных учреждений, профилактических занятий, лекций на тему безопасности дорожного движения с родителями и учителями.

Основной этап будет проведен непосредственно с детьми. Запланировано проведение всевозможных мероприятий, таких как «Посвящение первоклассников в пешеходы», «Мы – за безопасность на дорогах», и еще много всевозможных акций.

Непосредственно с 1 сентября будет увеличена плотность нарядов комплексных сил полиции в местах, прилегающих к учебным заведениям.

«Следует отметить, что дорожная инфраструктура вблизи учебных заведений подвергается проверке на постоянной основе, а не только в период проведения ОПМ. Также большое внимание уделяется транспортным средствам, предназначенным для перевозки детей и подростков. В текущем году, нашими сотрудниками было проверено около 2-х тысяч таких транспортных средств, принадлежащих учебным заведениям. По итогам проверки выдано свыше 100 предписаний об устранении выявленных недостатков», - добавил Ж. Мураталиев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Школа анимации для особенных детей подготовила 30 первых выпускников - МИОР РК
Более тысячи викторин организовали для казахстанских школьников на знание ПДД
Свыше 2300 преступлений раскрыто полицейскими в течение суток
Основные причины ДТП с участием несовершеннолетних назвали в МВД РК
Популярное
1 По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
2 Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
3 Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
4 Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
5 Касым-Жомарт Токаев: Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане
6 Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
Читайте также
Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
ПЦР-тесты для пересекающих госграницу подделывала жительница Мангистауской области
По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане
Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив