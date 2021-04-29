1160 человек получают амбулаторное лечение от коронавируса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где за последние сутки выявлено 110 инфицированных коронавирусом, амбулаторное лечение на дому получают 1160 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние сутки из 110 выявленных в регионе инфицированных, в городе Атырау подтверждено 75 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 5 заболевших на месторождении Тенгиз. Растет число заболевших в районах Атырауской области. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 13 жителей Жылыойского района, у 2 жителей Индерского, у 3 жителей Кызылкугинского, у 7 жителей Курмангазинского, у 2 жителей Макатского, у 3 жителей Махамбетского районов. Заболевание у 60 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 50 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 153 человека. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1160 человек, в модульной больнице - 180, во второй областной больнице - 101 пациент, во фтизиопульмалогическом центре 98, в районных инфекционных стационарах - 162. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 114 человек», - сообщила пресс-служба управления здравоохранения региона.

Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, за сутки привились от коронавируса 2492 жителя Атырауской области.