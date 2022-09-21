116 заболели и 1712 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 116 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 392 734 случая, из них:
в городе Астане – 17,
в городе Алматы – 12,
в городе Шымкент – 1,
в Акмолинской области – 12,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 1,
в Жетысуской области - 3,
в Атырауской области – 1,
в ВКО – 7,
в ЗКО – 9,
в Карагандинской области – 28,
в Улытауской области - 3,
в Костанайской области – 7,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 2,
в СКО – 5.
Также в Казахстане за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 1712 человек.
В разрезе регионов:
в городе Астане - 51,
в городе Алматы - 325,
в Акмолинской области - 209,
в Актюбинской области - 213,
в Алматинской области - 7,
в Жетысуской области - 9,
в Атырауской области - 78,
в Абайской области - 1,
в ЗКО - 111,
в Карагандинской области -27,
в Улытауской области - 18,
в Костанайской области - 321,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области - 4,
в Павлодарской области - 276,
в СКО - 57,
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровели 1 367 859 человек от COVID-19.