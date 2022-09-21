21 Сентября 2022, 08:30

116 заболели и 1712 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 116 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 392 734 случая, из них:

в городе Астане – 17,

в городе Алматы – 12,

в городе Шымкент – 1,

в Акмолинской области – 12,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 1,

в Жетысуской области - 3,

в Атырауской области – 1,

в ВКО – 7,

в ЗКО – 9,

в Карагандинской области – 28,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области – 7,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 5.

Также в Казахстане за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 1712 человек.

В разрезе регионов:

в городе Астане - 51,

в городе Алматы - 325,

в Акмолинской области - 209,

в Актюбинской области - 213,

в Алматинской области - 7,

в Жетысуской области - 9,

в Атырауской области - 78,

в Абайской области - 1,

в ЗКО - 111,

в Карагандинской области -27,

в Улытауской области - 18,

в Костанайской области - 321,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области - 276,

в СКО - 57,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровели 1 367 859 человек от COVID-19.