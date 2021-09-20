РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:46, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    116 тонн мусора собрали за один день активисты в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент экологии совместно с предприятиями, экоактивистами и волонтерами провели акцию «World cleanup day 2021» / «Birge Taza Qazaqstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента, в экологическом субботнике приняли участие более двух тысяч человек. Они собрали 116 тонн мусора. В том числе 28 тонн стекла, 19,5 тонн пластика, 26 тонн резины, 16,5 тонн бумаги, 26 тонн металла. Перерабатываемые отходы передали в ТОО «Радуга».

    «Цель акции - повышение экологического образования и предотвращение загрязнения окружающей среды. Активное участие приняли сотрудники АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», ТОО «Основание», эковолонтеры , молодёжный ресурсный центр, Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева и многие другие», - добавили в пресс-службе.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экология
    Сейчас читают
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!