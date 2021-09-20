116 тонн мусора собрали за один день активисты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент экологии совместно с предприятиями, экоактивистами и волонтерами провели акцию «World cleanup day 2021» / «Birge Taza Qazaqstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента, в экологическом субботнике приняли участие более двух тысяч человек. Они собрали 116 тонн мусора. В том числе 28 тонн стекла, 19,5 тонн пластика, 26 тонн резины, 16,5 тонн бумаги, 26 тонн металла. Перерабатываемые отходы передали в ТОО «Радуга».

«Цель акции - повышение экологического образования и предотвращение загрязнения окружающей среды. Активное участие приняли сотрудники АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», ТОО «Основание», эковолонтеры , молодёжный ресурсный центр, Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева и многие другие», - добавили в пресс-службе.