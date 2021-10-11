116 млрд тенге направили на выплаты медработникам, задействованным в борьбе с КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 116 млрд тенге направили на выплаты медработникам, непосредственно задействованным в борьбе с КВИ. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оказана материальная поддержка медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. Работникам, непосредственно задействованным в борьбе с КВИ, выплачены надбавки по 3 группам риска в размере 116 млрд. тенге», - сказал Алексей Цой.

Министр добавил, что в 2020 году средняя заработная плата врачей повышена на 30%, средних медицинских работников на 20%.

Ранее Алексей Цой заявил, что Казахстан прошел четыре волны заболеваемости КВИ.

«Казахстан прошел четыре волны заболеваемости, что обусловлено появлением новых вариантов штамма коронавирусной инфекции», - отметил Алексей Цой.