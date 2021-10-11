РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:49, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    116 млрд тенге направили на выплаты медработникам, задействованным в борьбе с КВИ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 116 млрд тенге направили на выплаты медработникам, непосредственно задействованным в борьбе с КВИ. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оказана материальная поддержка медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. Работникам, непосредственно задействованным в борьбе с КВИ, выплачены надбавки по 3 группам риска в размере 116 млрд. тенге», - сказал Алексей Цой.

    Министр добавил, что в 2020 году средняя заработная плата врачей повышена на 30%, средних медицинских работников на 20%.

    Ранее Алексей Цой заявил, что Казахстан прошел четыре волны заболеваемости КВИ.

    «Казахстан прошел четыре волны заболеваемости, что обусловлено появлением новых вариантов штамма коронавирусной инфекции», - отметил Алексей Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!