    15:12, 15 Март 2026 | GMT +5

    116-летняя жительница области Улытау проголосовала на референдуме

    Казахстанцы в почтенном возрасте проявляют активную гражданскую позицию. Выбор на республиканском референдуме 15 марта сделала и старейшая жительница Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: акимат области Улытау

    В Улытауской области во время республиканского референдума гражданскую активность проявляют и представители старшего поколения, которым небезразлично будущее страны. Ярким примером стала 116-летняя жительница Жанааркинского района Туймегуль Темирбаева.

    Пожилая женщина, проживающая в поселке Кызылжар, приняла участие в референдуме и сделала свой гражданский выбор. Учитывая возраст и состояние здоровья избирателя, члены участковой комиссии доставили переносную урну для голосования прямо к ней домой.

    Жительница поселка Кызылжар Жанааркинского района Улытауской области Туймегуль Темирбаева родилась в 1910 году. В январе этого года ей исполнилось 116 лет, и она стала самой пожилой жительницей Казахстана.

    Свою жизнь Туймегуль апа посвятила семье. По ее словам, главный секрет долголетия — трудолюбие и любовь к близким людям. Сегодня у нее 15 внуков и 25 правнуков. На протяжении всей жизни она была опорой для семьи и примером для детей и внуков.

    По словам родственников, Туймегуль апа никогда не жалуется на здоровье, остается активной и охотно участвует в различных семейных мероприятиях.
    Так жительница Улытауской области, перешагнувшая вековой рубеж, не осталась в стороне от важной политической кампании и внесла свой вклад в принятие решений, касающихся будущего страны.

    Ранее агентство Kazinform рассказывало, что у 105-летней долгожительницы из Жетысу насчитали 103 правнука. Нагиман Сартынбековой исполнилось 105 лет, у женщины насчитывается 12 детей, 36 внуков, 103 правнука и 15 праправнуков. 

     

    Айзада Агильбаева
