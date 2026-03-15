116-летняя жительница области Улытау проголосовала на референдуме

В Улытауской области во время республиканского референдума гражданскую активность проявляют и представители старшего поколения, которым небезразлично будущее страны. Ярким примером стала 116-летняя жительница Жанааркинского района Туймегуль Темирбаева.

Пожилая женщина, проживающая в поселке Кызылжар, приняла участие в референдуме и сделала свой гражданский выбор. Учитывая возраст и состояние здоровья избирателя, члены участковой комиссии доставили переносную урну для голосования прямо к ней домой.

Жительница поселка Кызылжар Жанааркинского района Улытауской области Туймегуль Темирбаева родилась в 1910 году. В январе этого года ей исполнилось 116 лет, и она стала самой пожилой жительницей Казахстана.

Свою жизнь Туймегуль апа посвятила семье. По ее словам, главный секрет долголетия — трудолюбие и любовь к близким людям. Сегодня у нее 15 внуков и 25 правнуков. На протяжении всей жизни она была опорой для семьи и примером для детей и внуков.

По словам родственников, Туймегуль апа никогда не жалуется на здоровье, остается активной и охотно участвует в различных семейных мероприятиях.

Так жительница Улытауской области, перешагнувшая вековой рубеж, не осталась в стороне от важной политической кампании и внесла свой вклад в принятие решений, касающихся будущего страны.

Ранее агентство Kazinform рассказывало, что у 105-летней долгожительницы из Жетысу насчитали 103 правнука. Нагиман Сартынбековой исполнилось 105 лет, у женщины насчитывается 12 детей, 36 внуков, 103 правнука и 15 праправнуков.