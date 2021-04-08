116-летний дом загорелся в Семее: пожарные вынесли два газбаллона

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее загорелся жилой частный дом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что 07 апреля в 21:47 произошел пожар по частном доме по улице Молдагалиева. На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, которые обнаружили загорание деревянных конструкций входной группы, стен и потолочного перекрытия жилого 3-квартирного дома. Огонь был настолько сильным, что молниеносно охватил деревянный дом, 1905 года постройки.

Сотрудниками противопожарной службы из помещения кухни квартиры при тушении пожара были вынесены 2 газовых баллона ёмкостью 27 литров.

Благодаря усиленным действиям пожарных огонь полностью удалось ликвидировать на площади 70 кв.м. и не дать ему распространиться. Общая площадь жилого дома составляет 250 кв.метров. Всего на тушение было привлечено 23 человека личного состава и 8 единиц техники.

Причиной пожара послужило несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электропроводов, проложенных по горючему основанию в помещении входной группы одной из квартир.