116-летнее здание зооветинститута в Семее получит новую жизнь

Здание — в списке памятников истории

В старом здании, построенном 116 лет назад братьями Мусиными, располагался зооветеринарный институт. Но здание в самом центре Семея со временем осталось без присмотра и обветшало.

По данным городского отдела архитектуры и градостроительства, постановлением акимата от 15 декабря 2023 года № 1 056 здание бывшего зооветеринарного института включено в число памятников истории и культуры.

В настоящее время, по данным информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимого имущества» собственник здания — ТОО «Semey Property».

В конце февраля жители города заметили, что закрыли участок улицы имени Шайжунусова от проспекта Шакарима до улицы Уранхаева. Причиной этому стало то, что началась реконструкция здания бывшего зооветеринарного института.

Старое здание станет гостинично-ресторанным комплексом

В акимат Семея был направлен запрос о том, как будет реализован проект реконструкции здания.

В акимате сообщили, что в настоящее время разрабатывается научно-проектная документация. После необходимых согласований и получения разрешительных документов планируется начать строительно монтажные работы. Срок сдачи объекта в эксплутацию — 2028 год. Общий срок реализации проекта составит 36 месяцев.

Согласно проекту, здание, сохранив свой исторический облик, будет переделан в многофункциональный комплекс на территории около 12 000 квадратных метров:

1-й блок — гостинично-ресторанный комплекс, в котором будут размещены музей, ресторан, конференц-зал и 84 гостиничных номера;

2-й блок — административно-коммерческие помещения, то есть бутики и офисы.

С целью качественной реализации проекта, инвестором привлечена специализированная организация, имеющая государственную лицензию на выполнение реставрационных работа на объектах культурного наследия.

Строительно-монтажные и реставрационные работы будут проведены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан в сфере охраны и использования объектов культурно-исторического наследия.

Реконструкция создала неудобства для жителей города

Большуя часть жителей Семея эта новость обрадовала, но немало и тех, кто выражает недовольство ограничениеми, введенными для движения транспорта по улице Шайжунусова.

Мы обратились в городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог, чтобы узнать, на какой срок будет закрыт этот участок улицы.

— Временное закрытие участка улицы Шайжунусова от проспект Шакарима до улицы Уранхаева связано с проведением строительно-монтажных работ. Данное ограничение введено с целью обеспечения безопасности дорожного движения. Движение закрыто с февраля 2026 года, проезд будет ограничен до окончания строительных работ, — ответили ответственные чиновники.

