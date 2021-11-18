116-е место из 179 занял Казахстан в рейтинге уязвимости государств

В рейтинге уязвимости государств Казахстан занял 116-е место из 179, обойдя все страны СНГ. Впрочем, страна попала лишь в когорту государств с умеренной угрозой перехода на опасный уровень. Ни к стабильным, ни, тем более, к устойчивым странам РК не отнесли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

В рейтинге уязвимости государств в 2021 году Казахстан занял 116-е место из 179 в мире. Индекс уязвимости страны составил 61,2 — это умеренный уровень опасности.

Индекс уязвимости государств измеряет слабость позиции страны в ситуациях до, во время и после активных конфликтов. Индекс включает четыре направления — сплоченность, экономическое и политическое состояние и социальную сферу — и 12 индикаторов риска конфликта, которые используются для измерения уязвимости страны: аппарат безопасности, фракционированность элит, групповое недовольство, экономический спад, неравномерное экономическое развитие, бегство людей и утечка мозгов, легитимность государства, общественные услуги, права человека и верховенство закона, демографическое давление, беженцы, внешнее вмешательство. Чем выше значение индекса, тем более уязвимой и слабой является страна.

Наиболее высокие (а значит, плохие) оценки у РК наблюдаются по таким показателям, как легитимность государства (8,2 балла), групповое недовольство (8 баллов) и фракционированность элит (7,6 балла). Поясним: индикатор фракционированности элит учитывает разделение и раздробленность государственных институтов по этническим, классовым, клановым, расовым или религиозным признакам.

Открывают рейтинг самых уязвимых государств Йемен, Сомали и Сирия.

Среди стран СНГ хуже, чем у Казахстана, оказались позиции всех государств. Так, Кыргызстан расположился на 68-м месте, Азербайджан и Таджикистан разделили 71-е, Россия разместилась на 74-м, Узбекистан — на 80-м, Армения и Украина разделили 91-е, Туркменистан оказался на 97-м, Беларусь — на 98-м, Молдова — на 103-м.

Самыми устойчивыми странами мира были названы Финляндия, Норвегия и Исландия.

За январь–сентябрь 2021 года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения в РК составили 33,6 млрд тг — на 35,1% меньше, чем годом ранее (реальный спад физического объёма — на 37,4%).

В региональном разрезе наибольший объем инвестиций в секторе пришелся на Нур-Султан: 7,3 млрд тг — на 42,3% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. В тройке лидирующих регионов также оказались Атырауская (6,2 млрд тг, плюс 62,3% за год) и Туркестанская (4,4 млрд тг, минус 81,8%) области. Наименьший объем инвестиций пришелся на Кызылординскую область: всего 113,5 млн тг, минус 81,7% за год.

Большая часть вложений была обеспечена за счет местных бюджетов: 23,5 млрд тг — на 35,4% меньше, чем годом ранее. Еще 8,6 млрд тг обеспечил республиканский бюджет, оставшиеся 1,5 млрд тг составили собственные средства предприятий.