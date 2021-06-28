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    09:56, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    116,9 млрд тенге пособий получили многодетные семьи с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в Казахстане многодетные семьи получили пособия на сумму 116,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    По информации ведомства, с января по май 2021 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 443,2 тыс. семей на общую сумму 116,9 млрд тенге. В мае 2021 года пособие получили 445,7 тыс. семей на общую сумму 24,1 млрд тенге.

    На государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

    Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей: 4 ребенка – 46 760 тенге, 5 детей – 58 457 тенге, 6 детей – 70 154 тенге, 7 детей – 81 852 тенге, 8 детей – 93 344 тенге, 9 детей – 105 012 тенге, 10 детей – 116 680 тенге, 11 детей – 128 348 тенге, 12 детей – 140 016 тенге, 13 детей – 151 684 тенге, 14 детей – 163 352 тенге, 15 детей – 175 020 тенге, 16 детей – 186 688 тенге.

    Напомним, новое государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.


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