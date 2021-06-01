115 жителей Павлодарской области наказаны за нарушения правил хранения оружия

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция изъяла из незаконного оборота 19 единиц оружия. Стражи порядка изымают у жителей гладкоствольное, электрическое и кустарное оружие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За 14 дней проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Кару-2021» павлодарскими полицейскими из оборота изъято 19 единиц оружия», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным правоохранительных органов, в числе изъятого оружия - гладкоствольное, электрическое и кустарное.

«По месту жительства проверено 3995 индивидуальных владельцев оружия, у которых выявлено 126 административных правонарушений. Одним из самых распространённых нарушений стало нарушение порядка хранения гражданского оружия, - рассказал начальник управления административной полиции департамента полиции Павлодарской области Нуржан Танатаров. - Этим правилом пренебрегли 115 владельцев оружия, все они привлечены к административной ответственности, теперь им придется заплатить штраф в размере десяти месячных расчётных показателей (29 170 тенге)».

Кроме этого, одиннадцать владельцев нарушили порядок регистрации, перерегистрации гражданского и служебного оружия, а ещё семь владельцев оружия наказаны за его незаконные приобретение, передачу и хранение.

«К примеру, 26 мая, около 10:00, во дворе дома улице Кривенко задержана 46-летняя павлодарка, у которой при наружном досмотре был изъят электрошокер. В Успенском районе остановлена автомашина «Тойота» под управлением жителя города Аксу, где из бардачка автомобиля изъят электрошокер, - дополнили в ДП региона. - У 39-летнего жителя областного центра из сумки изъят травматический пистолет марки «BLOW Compact». При проверке было установлено, что мужчина в полицейской базе владельцем гражданского оружия не значится».

По всем изъятым оружиям назначены экспертизы, отметил источник. Операция «Кару» продолжится до 17 июня.