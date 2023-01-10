Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

115 участков автодорог остаются закрытыми для автобусов и транспорта на дизеле – МЧС РК

10 Января 2023, 10:39
115 участков автодорог остаются закрытыми для автобусов и транспорта на дизеле – МЧС РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Информацию о сложившейся обстановке на автодорогах из-за ухудшения погодных условий по состоянию на 10:00 часов предоставила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстана, передает МИА «Казинформ».

В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед, низкая температура) закрыты 115 участков автодорог, из которых 39 республиканского значения для дизельных и общественных видов автотранспорта.

Скопление автотранспорта в количестве 57 единиц техники наблюдается при выезде из города Темиртау в Карагандинской области.

За текущие сутки подразделениями МЧС РК спасено и эвакуировано семь человек, в том числе пять детей в Костанайской области.

В пунктах временного обогрева размещено 59 человек, из них 11 детей (Акмолинская область – 49/6, Костанайская область– 7/5).


Новости по теме
Снегопад и морозы в Алматы: как выглядит заснеженный город
Остерегаться сосулек посоветовали алматинцам
Морозы в Алматы продержатся еще неделю
Теги:
Читайте также
Снегопад и морозы в Алматы: как выглядит заснеженный город
Морозы в Алматы продержатся еще неделю
Более 12 тысяч человек спасли сотрудники МЧС в 2022 году
Из-за пыльной бури ввели ограничение движения для всех видов транспорта на трассе в Мангистауской области
Девятерых спасли и более 70 человек эвакуировали из пожаров за сутки в Казахстане
Остерегаться сосулек посоветовали алматинцам
На большей части Казахстана в ближайшие три дня ожидается погода без осадков
Движение на дорогах ограничили в четырех областях
Новости партнеров
Популярное
1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
2 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
3 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау

Лента новостей