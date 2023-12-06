115 новых служебных автомобилей получили костанайские полицейские
Ключи от 115 новых служебных автомобилей вручили полицейским Костанайской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
70 новых автомобилей Chevrolet Cobalt, 34 Kia Cerato и 11 JAC Sunray предназначены для патрульной полиции и участковых инспекторов, которые тесно работают в контакте с населением.
Закуп полицейских машин был осуществлен по лизинговой программе АО «Фонд развития промышленности».
— В целом, в регионе стабильная обстановка достигнута благодаря принимаемым мерам, а также при поддержке полиции местными исполнительными органами. В этом году из областного бюджета на финансирование материально-технического оснащения департамента выделено 875,5 млн тенге. На эти средства обновлен автопарк, закуплена оргтехника, приобретается форменное обмундирование нового образца. В рамках проекта «Цифровой полицейский», патрульные области оснащены новыми видеорегистраторами на основе смарт-телефона, — рассказал в своем выступлении начальник ДП Костанайской области Ерлан Файзуллин.
Новый автотранспорт оснащен всеми устройствами для осуществления патрулирования, как в областном центре, так и на загородных трассах.
— В среднем ежедневно на охрану общественного порядка и дорожной безопасности по области заступают 122 автомобильных патруля и 172 пеших наряда комплексных сил полиции. Благодаря этим машинам мы сможем увеличить плотность нарядов, — отметил начальник управления местной полицейской службы ДП Максут Ералиев.
Сегодня министерством внутренних дел и акиматом области создаются все необходимые условия для работы сотрудников. В свою очередь, полицейские департамента Костанайской области готовы выполнять поставленные задачи по обеспечению общественного порядка.
— Обеспечение автотранспортом, отвечающим всем современным требованиям, позволит нам незамедлительно реагировать на поступающие сообщения о преступлениях и происшествиях, — поделился своим мнением старший инспектор службы роты патрульной полиции Нурлан Байтасов.