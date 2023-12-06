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    17:51, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    115 новых служебных автомобилей получили костанайские полицейские

    автополиция
    Фото: Polisia.kz.

    Ключи от 115 новых служебных автомобилей вручили полицейским Костанайской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    70 новых автомобилей Chevrolet Cobalt, 34 Kia Cerato и 11 JAC Sunray предназначены для патрульной полиции и участковых инспекторов, которые тесно работают в контакте с населением.

    Закуп полицейских машин был осуществлен по лизинговой программе АО «Фонд развития промышленности».

    — В целом, в регионе стабильная обстановка достигнута благодаря принимаемым мерам, а также при поддержке полиции местными исполнительными органами. В этом году из областного бюджета на финансирование материально-технического оснащения департамента выделено 875,5 млн тенге. На эти средства обновлен автопарк, закуплена оргтехника, приобретается форменное обмундирование нового образца. В рамках проекта «Цифровой полицейский», патрульные области оснащены новыми видеорегистраторами на основе смарт-телефона, — рассказал в своем выступлении начальник ДП Костанайской области Ерлан Файзуллин.

    Новый автотранспорт оснащен всеми устройствами для осуществления патрулирования, как в областном центре, так и на загородных трассах.

    — В среднем ежедневно на охрану общественного порядка и дорожной безопасности по области заступают 122 автомобильных патруля и 172 пеших наряда комплексных сил полиции. Благодаря этим машинам мы сможем увеличить плотность нарядов, — отметил начальник управления местной полицейской службы ДП Максут Ералиев.

    Сегодня министерством внутренних дел и акиматом области создаются все необходимые условия для работы сотрудников. В свою очередь, полицейские департамента Костанайской области готовы выполнять поставленные задачи по обеспечению общественного порядка.

    — Обеспечение автотранспортом, отвечающим всем современным требованиям, позволит нам незамедлительно реагировать на поступающие сообщения о преступлениях и происшествиях, — поделился своим мнением старший инспектор службы роты патрульной полиции Нурлан Байтасов.

    Теги:
    МВД РК полиция Костанайская область Транспорт Авто
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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