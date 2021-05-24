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    14:36, 24 Май 2021 | GMT +6

    115 единиц огнестрельного оружия и одну гранату сдали жамбылцы в полицию

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ежегодная республиканская акция по выкупу у населения незаконно хранящегося вооружения проходит в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на проведение акции выделено 10 миллионов 404 тысячи тенге. Гражданин, изъявивший желание сдать незаконно хранящееся у него огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества за денежное вознаграждение, должен обратиться с заявлением в отдел полиции по месту жительства.

    Размеры вознаграждений определяются специальными комиссиями. Сумма выплат за добровольную сдачу зависит от вида оружия, его технического состояния и варьируется от 30 до 300 тысяч тенге за каждую единицу.

    «С начала проведения акции в органы полиции от граждан поступило 90 обращений, сдано 115 единиц огнестрельного оружия на общую сумму 7 миллионов 403 тысячи тенге. Из них 24 единицы нарезного, 90 единиц гладкоствольного, одна единица травматического оружия, а также одна боевая ручная осколочная граната», - сообщил начальник управления административной полиции департамента полиции Жамбылской области полковник Мамбет Смаилов.

    Правоохранительное ведомство напоминает, что граждане, изъявившие желание добровольно сдать незаконно хранящиеся предметы вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.



    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
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