115 человек заболели ковид-пневмонией за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 7 декабря в Казахстане зафиксировано 115 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Зарегистрирован один летальный исход.

В ыздоровели 207 человек.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 83209, летальных случаев - 5171, выздоровевших - 75056.



