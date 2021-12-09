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115 человек заболели ковид-пневмонией за сутки в РК
9 Декабря 2021 08:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 7 декабря в Казахстане зафиксировано 115 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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Зарегистрирован один летальный исход.
В ыздоровели 207 человек.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 83209, летальных случаев - 5171, выздоровевших - 75056.
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