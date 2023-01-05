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115 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

5 Января 2023, 09:10
115 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 5 января лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 2 447 человек (–2 273+ и 174 КВИ-), из них в стационарах находятся 305 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 142 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По информации Минздрава РК, 115 человек заболели за сутки коронавирусной инфекцией.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 14 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa,

• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.


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