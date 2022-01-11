115 актюбинцев доставлены в полицию за нарушение режима комендантского часа

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе за прошедшую ночь за нарушение комендантского часа в отделы полиции доставлено 115 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Актобе и области сотрудниками правоохранительных органов обеспечиваются должная охрана общественного порядка и безопасность граждан. Ситуация в области находится под полным контролем. За прошедшую ночь за нарушение комендантского часа в отделы полиции доставлено 115 лиц, из которых 83 привлечены к административной ответственности, в том числе наложено 30 административных арестов, 9 штрафов, 20 человек были предупреждены. Время действия комендантского часа с 23:00 до 07:00 часов», - говорит комендант области Канат Алиев.

Кроме того, в настоящее время трое лиц арестованы за организацию массовых беспорядков и в отношении 4-х лиц решается вопрос об избрании меры пресечения, досудебное расследование продолжается.

Для ограничения въезда и выезда с территории Актюбинской области установлено 10 блокпостов. 3 блокпоста установлены на выездах из Актобе, остальные в районных центрах, которые несут службу в круглосуточном двухсменном режиме. На блокпостах несут службу сотрудники полиции и военнослужащие Министерства обороны РК, которыми проводятся досмотровые мероприятия транспортных средств въезжающих и выезжающих из областного и районных центров. Так, 10 января на блокпосту была остановлена автомашина «Ваз-2140», под управлением 40-летнего водителя, рядом находился его знакомый, у которых имелось 2 единицы гладкоствольного ружья 12 калибра. Указанные лица привлечены к административной ответственности.

В полиции предупредили, что законодательством за распространение недостоверной информации предусмотрена ответственность.