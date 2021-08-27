115 815 человек получают лечение от КВИ и пневмонии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 815 человек (109 288 КВИ+ и 6 527 КВИ-), из них в стационарах находятся 26 796 пациентов, на амбулаторном уровне – 89 019 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 847 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 511 пациент, на аппарате ИВЛ – 199 пациентов.



