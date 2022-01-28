Новости
11424 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
28 Января 2022 08:16
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 11424 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz
Новости по темеПочти 600 тысяч казахстанцев получили вакцину Pfizer Сколько человек в РК вакцинированы от COVID-19 Коронавирус: Туркестанская область перешла в «зеленую» зону
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 6003,
город Алматы - 1641,
город Шымкент - 118,
Акмолинская область - 290,
Актюбинская область - 49,
Алматинская область - 378,
Атырауская область - 236,
Восточно-Казахстанская область - 308,
Жамбылская область - 112,
Западно-Казахстанская область - 59,
Карагандинская область - 1036,
Костанайская область - 160,
Кызылординская область - 380,
Мангистауская область - 165,
Павлодарская область - 434,
Северо-Казахстанская область - 48,
Туркестанская область - 7.
Итого выздоровевших в Казахстане – 1 032 639.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус: Туркестанская область перешла в «зеленую» зону
- Минздрав РК: 385 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии
- Почти 600 тысяч казахстанцев получили вакцину Pfizer
- Сколько человек в РК вакцинированы от COVID-19
- 12558 человек заболели коронавирусом в Казахстане
- О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций рассказали в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн