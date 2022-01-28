11424 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 11424 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 6003,

город Алматы - 1641,

город Шымкент - 118,

Акмолинская область - 290,

Актюбинская область - 49,

Алматинская область - 378,

Атырауская область - 236,

Восточно-Казахстанская область - 308,

Жамбылская область - 112,

Западно-Казахстанская область - 59,

Карагандинская область - 1036,

Костанайская область - 160,

Кызылординская область - 380,

Мангистауская область - 165,

Павлодарская область - 434,

Северо-Казахстанская область - 48,

Туркестанская область - 7.

Итого выздоровевших в Казахстане – 1 032 639.