Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1142 человека выздоровели от коронавируса за сутки в РК
18 Января 2022 08:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 1142 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Новости по темеВосемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане Восемь случаев ковид-пневмонии выявили за сутки в РК 50 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 314,
город Алматы - 130,
город Шымкент - 24,
Акмолинская область - 37,
Алматинская область - 56,
Атырауская область - 66,
Восточно-Казахстанская область - 95,
Жамбылская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 102,
Карагандинская область - 194,
Костанайская область - 12,
Кызылординская область - 15,
Мангистауская область - 14,
Павлодарская область - 69,
Туркестанская область - 8.
Итого выздоровевших в Казахстане - 973637.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 8 630 788 человек получили полный курс вакцинации от COVID-19 в РК
- Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
- Восемь случаев ковид-пневмонии выявили за сутки в РК
- 50 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
- Сколько беременных и кормящих женщин привились от COVID-19 в Казахстане
- Более 1,2 тысячи школьников заразились коронавирусом в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн