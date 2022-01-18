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1142 человека выздоровели от коронавируса за сутки в РК

18 Января 2022 08:15
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1142 человека выздоровели от коронавируса за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 1142 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 314,

город Алматы - 130,

город Шымкент - 24,

Акмолинская область - 37,

Алматинская область - 56,

Атырауская область - 66,

Восточно-Казахстанская область - 95,

Жамбылская область - 6,

Западно-Казахстанская область - 102,

Карагандинская область - 194,

Костанайская область - 12,

Кызылординская область - 15,

Мангистауская область - 14,

Павлодарская область - 69,

Туркестанская область - 8.

Итого выздоровевших в Казахстане - 973637.



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#Коронавирус в РК  
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