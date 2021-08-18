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114 тысяч новых рабочих мест создадут в Актюбинской области к 2025 году

18 Августа 2021 11:45
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114 тысяч новых рабочих мест создадут в Актюбинской области к 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Реализация комплексного плана социально-экономического развития Актюбинской области обеспечит к 2025 году создание 114 тысяч новых рабочих мест. Об этом рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам министра национальной экономики, реализация комплексного плана социально-экономического развития Актюбинской области обеспечит к 2025 году создание 114 тысяч новых рабочих мест, привлечение около 5,8 трлн частных инвестиций.

«Объём обрабатывающей промышленности вырастет на 21,6%, продукция сельского хозяйства – на 37%, доля местных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии – до 34%, денежные доходы населения – на 41,8%, ввод жилья – на 21% и объем строительных работ – на 60,7%. Реальный рост ВРП составит 27,4%», - рассказал Асет Иргалиев.

По его словам, реализация Комплексного плана придаст новый импульс развитию региона, диверсификации его экономики и привлечению инвестиций.

«Это позволит в среднесрочной перспективе выйти на траекторию устойчивого роста валового регионального продукта на уровне 5-6%, что окажет соответствующее положительное влияние на благосостояние населения», - добавил министр национальной экономики РК.

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#Актюбинская область   #Экономика   #Регионы  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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