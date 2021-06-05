114 пациентов с КВИ находятся в состоянии крайней степени тяжести

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 5 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 689 человек, из них 23 867 КВИ+ и 822 КВИ-, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

в стационарах находится – 8 684 пациента,

на амбулаторном уровне – 16 005 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 565 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 114 пациентов, на аппарате ИВЛ – 75 пациентов.



