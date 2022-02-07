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114 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации в Алматы

7 Февраля 2022 15:56
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114 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы от коронавируса лечатся 1 554 человек. Об этом сообщили в городском управлении общественного здоровья, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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За 6 февраля текущего года в мегаполисе зарегистрировано 1 146 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1 052 случая с симптомами и 94 без симптомов. Выписаны - 33, поступили- 97.

«Итого в инфекционных стационарах (3 310 коек) находятся 1 480 человек (110 детей)»,- уточнили в управлении.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечение получают 114 пациентов. К аппарату ИВЛ подключены 24. На неинвазивной ИВЛ - 38, High flow занято 27 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 8 553 пациента, с симптомами - 8 016 с легкой и средней степенью, без симптомов - 537.

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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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