114 кг наркотиков изъято из незаконного оборота за 10 дней в РК

За 10 дней проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора» на территории республики выявлено 45 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято 114 кг наркотиков, в том числе более 6 кг синтетики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Республиканское ОПМ «Қарасора» проводится в период роста и вызревания наркосодержащих растений. С первого июня полицейские находятся на усиленном варианте несения службы, выявляя места сбора дикорастущей конопли, высаженные плантации, устраивают засады на владельцев незаконных запасов наркотиков каннабисной группы. В этих мероприятиях задействованы спецподразделения МВД, Нацгвардии, Минобороны.

Учитывая, что незаконные наркоплантации высаживаются в удаленных безлюдных местах, задействуются возможности «Казахстан Гарыш Сапары» по космическому зондированию ареалов произрастания наркосодержащих растений.

— Такое внимание правоохранительных органов к наркотикам каннабисной группы связано не только с печально известной Шуской долиной, где общая площадь произрастания дикорастущей конопли составляет 63 тысячи га. В ряде южных областей криминалитет ежегодно предпринимает попытки культивировать индийскую коноплю в промышленных масштабах. Такая конопля, как правило, в дальнейшем может быть переправлена в сопредельные государства. Поэтому важной частью работы становится активная разведка удаленных предпесковых районов как с помощью летательных аппаратов, так и пешими патрулями, — пояснил начальник департамента по противодействию наркопреступности Хаджи-Гали Имажанов.

За 10 дней проведения ОПМ «Қарасора» на территории республики выявлено 45 наркопреступлений: 8 фактов сбыта наркотиков, 9 фактов хранения в особо крупном размере, 18 случаев организации культивирования наркосодержащих растений, 9 фактов контрабанды и один факт незаконной пропаганды наркотиков. Из незаконного оборота изъято 114 кг наркотиков, в том числе более 6 кг синтетики.

Наркоборцами области Жетысу был задержан 30-летний местный житель, у которого под диваном в летней кухне служебная собака обнаружила пять пакетов с гашишем. Общий вес изъятых наркотиков составил 4,5 кг.

В Петропавловске при плановом досмотре автотранспорта задержан житель города, в машине которого также изъято более 2 кг гашиша и травматический пистолет.

Спецоперация «Қарасора» продолжается.