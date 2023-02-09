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114 казахстанцев заболели коронавирусом

9 Февраля 2023, 08:16
114 казахстанцев заболели коронавирусом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 9 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 595 человек (–1 435+ и 160 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 119 пациентов, на амбулаторном лечении - 1 476 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 5 пациентов.

114 казахстанцев заболели коронавирусом.


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