114 казахстанцев заболели коронавирусом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 9 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 595 человек (–1 435+ и 160 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 119 пациентов, на амбулаторном лечении - 1 476 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 5 пациентов.

114 казахстанцев заболели коронавирусом.