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114 казахстанцев заболели коронавирусом и ковидной пневмонией за сутки

15 Марта 2023, 09:40
114 казахстанцев заболели коронавирусом и ковидной пневмонией за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом. Еще 5 человек заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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Сутками ранее сообщалось о 86 заболевших коронавирусом. Еще 12 человек заболели ковидной пневмонией.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 408 тысяч 888 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 905 человек.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году.


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