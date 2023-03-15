114 казахстанцев заболели коронавирусом и ковидной пневмонией за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом. Еще 5 человек заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.



Сутками ранее сообщалось о 86 заболевших коронавирусом. Еще 12 человек заболели ковидной пневмонией.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 408 тысяч 888 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 905 человек.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году.