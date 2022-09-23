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114 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
23 Сентября 2022, 08:30

114 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

В городе Астане -16,

городе Алматы -15,

городе Шымкенте -1,

Акмолинской области - 17,

Актюбинской области - 3,

Алматинской области - 1,

Атырауской области - 2,

Восточно-Казахстанской области - 3,

Абайской области - 2,

Жамбылской области - 3,

Западно-Казахстанской области - 9,

Карагандинской области - 17,

Улытауской области - 7,

Костанайской области-13,

Павлодарской области-2,

Северо-Казахстанской области-3.

Всего в стране подтверждено 1 392 999 случаев.


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